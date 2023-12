Regali di Natale Last Minute | 5 libri per vere beauty addicted

Leggi su amica

(Di sabato 16 dicembre 2023) Apprendere l’arte del make up, imparare a distinguere le famiglie olfattive dei profumi, conoscere i segreti della skincare, quelli veri, con tanto di basi scientifiche. Non sempre è possibile farlo attraverso i social e Tik Tok dove spesso circolano fake news. Esistono, però, tantie volumi dedicati a questo settore. Firmati da autori accreditati, con anni di esperienza alle spalle nei settori& wellness. È a loro che ci si può affidare, per esempio, per affinare le proprie tecniche di trucco e parrucco quotidiane. Con i loro, cosmetologi, dermatologi, esperti di formulazioni e nasi profumieri, sono riusciti a unire la dimensione didattica a quella ludica. Ed è per questo che un libro ...