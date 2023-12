Redditi 2022 | chi è il politico più ricco? Svelata la classifica

Leggi su notizie

(Di sabato 16 dicembre 2023), chi è ilpiùla specialee gli ultimi aggiornamenti in merito Come ogni anno, a questa parte, vengono pubblicate le classifiche delle dichiarazioni deiche riguardano i personaggi appartenenti al mondo della politica. Anche in questo caso non mancano assolutamente le sorprese con dei veri e propri colpi di scena. Tra i documenti che sono stati emanati si scopre che al primo posto, di questa speciale, c’è il numero uno di ‘Italia Viva’, Matteo Renzi. L’ex presidente del Consiglio, per il, ha dichiarato di aver avuto entrate dal valore di 3 milioni e 217mila euro. Chi è ilpiù? (Ansa Foto) Notizie.comNiente da fare, ...