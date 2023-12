Real Madrid | Modric in scadenza | ecco la decisione sul futuro

Carlo Ancelotti apre nuovamente al rinnovo con il Real Madrid . Il tecnico italiano, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida... (calciomercato)

Real Madrid , Luka Modric in scandeza a giugno e a 38 anni, con un ruolo sempre più marginale, medita l’ addio Luka Modric , a 38 anni, è finito ai ... (calcionews24)

Real Madrid, Ancelotti: 'Rinnovo entro Natale Non c'è fretta e non ci sono problemi'

Commenta per primo Carlo Ancelotti apre nuovamente al rinnovo con il. Il tecnico italiano, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Villarreal, ha parlato del proprio futuro: 'Se mi aspetto un nuovo contratto come regalo di Natale ...

Ancelotti spiazza il Brasile: “Real Madrid, per il rinnovo io ci sono” la Repubblica

Real Madrid, Ancelotti: "Rinnovo Non c'è fretta, avremo tempo per pensarci" Sky Sport

Lazio, Rovella: “Dobbiamo rimetterci in corsa. Sarri è un maestro, qui per lui”. E sul Real Madrid…

Dopo le fatiche di Champions League tornano in campo Lazio e Inter, in una sfida che è pronta a regalare tantissime emozioni. In campionato le due squadre stanno vivendo momenti molto differenti, con ...

L'allenatore dei Blancos non ha mai confermato l'accordo con la Seleçao e rilancia sulla possibilità di restare

L'allenatore dei Blancos non ha mai confermato l'accordo con la Seleçao e rilancia sulla possibilità di restare ...