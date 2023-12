Real | il futuro di Ancelotti a Madrid | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 dicembre 2023) In questi ultimi mesi si è parlato tanto del possibiledi Carlo: dalla Spagna fanno sapere come sia molto più vicino adi quanto lo sia mai stato In questi ultimi mesi si è parlato tanto del possibiledi Carlo: dalla Spagna fanno sapere come sia molto più vicino adi quanto lo sia mai stato. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, il tecnico italiano è pronto a rinnovare e restare ancora alnei prossimi anni. Niente ipotesi Brasile, almeno per il momento e secondo le voci che girano, nemmeno per la Copa America del 2024.