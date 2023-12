Rapito da una setta | scappa dopo 6 anni | uno choc | come lo ritrovano

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Alex ha vagato a piedi per quattro giorni jeans neri, maglione bianco e zaino, skateboard sotto il braccio e una torcia in mano per farsi strada tra i boschi nel buio attraversando sentieri di montagna e stradine deserte dell'alta valle dell'Aude, nella regione dell'Occitania in Francia. Solo, infreddolito, spaventato, affamato e bagnato. Poi finalmente l'altra sera, mentre diluviava, ha incrociato una strada asfaltata che portava a Revel, vicino a Tolosa, e ha trovato il coraggio di fare l'autostop, sperando di incontrare qualcuno che lo salvasse facendolo uscire da un incubo che durava dal 2017. E così è stato. Perché Alex Batty, 17enne di Oldham (Manchester), era ufficialmente sparito da seie, malgrado la denuncia della nonna, molte ricerche internazionali, sospetti, falsi avvistamenti e accurate indagini, non era mai stato rintracciato. L'ipotesi, fin da ...