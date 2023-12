(Di sabato 16 dicembre 2023) BARCELLONA (SPAGNA) - Brutta disavvenura in spagna perBalde Diao , 28enne attaccante senegalese in forza all'Espanyol ed ex tra le altre di Lazio e Inter. Secondo quanto riportato dalla stampa ...

Armati di pistola , fanno irruzione nel KFC di via Toledo a Napoli entrando da una botola . Terrore per alcuni dipendenti della nota catena di ... (tpi)

Rapina shock per Keita: casa svaligiata dai ladri con la madre dentro

BARCELLONA (SPAGNA) - Brutta disavvenura in spagna per Keita Balde Diao , 28enne attaccante senegalese in forza all'Espanyol ed ex tra le altre di Lazio e Inter. Secondo quanto riportato dalla stampa ...

Rapina shock per Keita: casa svaligiata dai ladri con la madre dentro

Brutta disavventura in Spagna per l'ex attaccante di Lazio e Inter, ora all'Espanyol: cos'è successo BARCELLONA (SPAGNA) - Brutta disavvenura in spagna per Keita Balde Diao, 28enne attaccante senegale ...

Rapina shock sull'Asse mediano: le immagini diventano virali sui social - VIDEO

Sull'Asse mediano si sarebbe consumata l'ennesima rapina. Tramite le immagini registrate dall’interno dell’abitacolo di un’automobile, postate su Tik Tok, emergerebbe anche il modus operandi dei ...