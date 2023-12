Ranieri | «Oristanio in gamba | ci sta dando molte soddisfazioni»

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 dicembre 2023)dopo Napoli-Cagliari terminata sul punteggio di 2-1, in un’intervista su DAZN ha parlato di Zito Luvumbo e Gaetano, quest’ultimo giocatore in prestito dall’Inter (con opzione di riscatto e controriscatto). SODDISFAZIONE – Claudiononostante il risultato e la situazione in classifica, si gode il giovane gioiello dell’Inter: «Luvumbo meglio a partita in corso o da titolare? Meglio da subentrato, perché se devo dare dare delle scintille alla squadra io hoe Luvumbo che mi possono accendere la miccia. Per cui se li faccio partire subito tutti e due dall’inizio, poi dopo come faccio a innescare la reazione? E poi lui arriva fresco quando magari la squadra avversaria è un pochino più stanca. Lui esono due giocatori veramente inche ci ...