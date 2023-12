Ranieri elogia il Napoli | “Complimenti | hanno campioni come Osimhen e Kvaratskhelia”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 16 dicembre 2023), tecnico del Cagliari dopo la sconfitta col. Elogi agli azzurri e ai suoi: “Stiamo migliorando, continuiamo così”. Claudio, allenatore del Cagliari, ha espresso ammirazione per ile ottimismo per il futuro della sua squadra dopo la sconfitta allo stadio Maradona., lode ale Fiducia nel Cagliari Elogi aidelha riconosciuto la qualità del, lodando in particolareper le loro prestazioni decisive nella partita. La sua ammirazione per i “” delsottolinea il rispetto che il tecnico ha per la squadra avversaria. L’Orgoglio per i Propri ...