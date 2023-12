Rampage 16 12 2023 Winter is Coming

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 16 dicembre 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo in quel di Arlington, Texas, ed il main event sarà il Trios Match tra Action Andretti & Top Flight e la compagine messicana formata da Penta El Zero Miedo, El Hijo del Vikingo & Kommander. Orange Cassidy & The Von Erichs vs. Matt Menard, Angelo Parker & Jake Hager (2 / 5) Si tratta di un opener piacevole ma non eclatante, la vittoria è stata ottenuta dal team dei face grazie ad un Rollup vincente di Marshall Von Erich. Vincitori: Orange Cassidy & The Von Erichs Nel post match l’intervento di Kevin Von Erich è stato necessario per sventare l’agguato di Hager, Menard e Parker. LAST WEDNESDAY: Jay Lethal e Mark Briscoe si scambiano dei cenni d’intesa e rispetto in vista del match valevole per l’ultima giornata ...