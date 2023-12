Ramadani-gol all' 89° | il Lecce batte 2-1 il Frosinone

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Il veleno nella coda per unche non avrebbe meritato la sconfitta per quanto prodotto e unche non avrebbe meritato il pareggio per la forza d'urto e la determinazione messa in ogni momento del match. Finisce con un Via del Mare in delirio per la sassata di, incerto per 89?, decisivo nell'azione del gol, finisce con il “barese” Cheddira che cerca gloria davanti a una Nord impressionante, capace di trascinare i giallorossi alla vittoria. Estasiche scavalca il, sotto la lente d'ingrandimento Turati che ha regalato i due gol ai pugliesi. Al primo vero affondo passa il. Turati, anzichè spedire lontano, passa a Banda, tocco per Piccoli che si gira e realizza l'1-0. Di Francesco sostituisce subito Oyono reo ...