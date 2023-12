Rama ad Atreju | Meloni oltre pronostici | lei ricerca sovranismo europeo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic. (askanews) – “Forse sarò in un gravissimo conflitto di interessi – anche se con i conflitti di interesse in Italia siete abituati da tanti anni – ma c’è una ragione per cui io ho un grande rispetto per quello che Giorgia cerca di fare. Non è solo che lei è andata contro tutti idell’apocalisse fascista, ma ha cercato di convincere l’Europa che bisogna lavorare insieme”. Lo ha detto, alludendo alla premier Giorgia, il primo ministro albanese Edi, ospite di2023, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia. “Se mi permetti Giorgia”, ha dettorivolgendosi direttamente al presidente del Consiglio, presente in platea, “forse non sarà corretto verso di te, ma mi sembra che stai facendo qualcosa di molto importante passando da un ...