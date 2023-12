Rai | costituito il sindacato giornalisti Unirai

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Da oggi anche in Rai c'è un nuovo– LiberiRai, dipartimento autonomo della Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione, federata al primoautonomo italiano e quarto in assoluto, la Cisal che, con 1 milione e 400mila iscritti, è presente nel Cnel. Lo ha istituito oggi il Consiglio Nazionale della Figec Cisal, alla quale sono iscrittidi tutti gli orientamenti politici, conferendogli la delega ad occuparsi delle attività sindacali all'interno della Rai e dotandolo di statuto e organismi propri. Gode di autonomia politica, organizzativa, finanziaria e amministrativa. A guidare, fino alla prima assemblea degli iscritti che eleggerà tutte le cariche, sarà il segretario Francesco Palese, ex ...