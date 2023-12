Quello strano movimento di denaro | perché Joe Biden ora può crollare davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Negli Stati Uniti nessun impeachment è mai passato,la maggioranza dei due terzi richiesta al Senato è praticamente irraggiungibile: l'unica volta che poteva essere raggiunta fu per il Watergate con Richiard Nixon, che però si dimise prima. Il voto per 221 voti contro 212 con cui mercoledì la Camera dei Rappresentanti ha votato a favore di una indagine volta ad appurare seabbia beneficiato impropriamente dei rapporti d'affari esteri di suo figlio Hunter è il secondo passo, e bastava la maggioranza semplice. Il primo è stata l'indagine condotta dalle commissioni Giustizia, Vigilanza e Modi e Mezzi della Camera sotto la supervisione del presidente del comitato di sorveglianza James Comer. Il quarto passo sarebbe un altro voto di articoli di impeachment che costituiscono l'accusa o le accuse formali e anche per...