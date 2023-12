Quelli che mi vogliono morto | come finisce? Spiegazione e musica del finale

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il thriller del 2021, “che mi”, diretto da Taylor Sheridan e interpretato da Angelina Jolie, si basa sul romanzo “Those Who Wish Me Dead” di Michael Koryta. La storia ruota attorno a Connor, un giovane testimone di un omicidio che fugge da due serial killer desiderosi di eliminarlo definitivamente. L’unica speranza di sopravvivenza per Connor è una donna esperta in tecniche di sopravvivenza. Esploriamo la trama, il cast e ildel film.che mi, la trama La narrazione inizia con Hannah Faber, una vigile del fuoco paracadutista nel Montana, che attraversa un periodo difficile a causa della morte di alcuni colleghi e di tre ragazzi durante un incendio. Nel frattempo, Casserly, un contabile, scopre che il suo capo è stato ...