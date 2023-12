Quanto interessa al Mef incentivare la capitalizzazione d’impresa | “zero”

(Di sabato 16 dicembre 2023) Trimestre dopo trimestre, in questo 2023 la crescita degli investimenti di industria e manifattura si è appiattita su aumenti percen... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Fedez: 'Ho sposato Chiara, a Natale abbiamo 5.000 chalet prenotati'

Tutti ben sappiamoChiara Ferragni e Fedez siano molto diversi tra loro. Lei ama uscire e organizzare eventi con ... Non so niente io , non mi'.

Bonus mamme, aumenti in busta paga per le lavoratrici da gennaio 2024: quanto vale e quante donne interessa leggo.it

L'Europa alza (ancora) i tassi di interesse. Quanto ci costano le auto Motor1 Italia

Bandiere di Israele strappate e odio islamista: il caso Pordenone finisce sul tavolo dell'Europa

PORDENONE - Bandiere di Israele strappate e proiezioni del vessillo imbrattate con la vernice da giovani appartenenti alla comunità islamica locale, il caso Pordenone finisce ...

Anticipo rinnovo contratti pubblici: le istruzioni INPS per la compilazione dei flussi Uniemens

le Amministrazioni dello Stato interessate devono inserire l’importo dell’anticipo contrattuale, in base a quanto viene stabilito dall’art. 3, ...

145, art.3”; all’interno dell’elemento