Quanti soldi ha guadagnato Dominik Paris con la vittoria in Val Gardena? Montepremi e cifre

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023)ha vinto la discesa libera maschile della Val, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse italiano è riuscito a domare la mitica Saslong, una delle piste più iconiche dell’intero Circo Bianco, per la prima volta in carriera. Il rapporto con il tracciato sulle nevi di casa non era mai stato dei migliori per l’altoatesino, che però oggi ha saputo scatenarsi fin dall’uscita dal cancelletto di partenza e ha fatto la differenza in maniera pimpante.ha trionfato con il con il tempo di 1:59.84, unico uomo a scendere sotto i 2 minuti. Il 34enne è tornato al successo nel massimo circuito internazionale itinerante dopo più di un anno e mezzo: l’ultima affermazione risaliva al 5 marzo 2022 nella discesa di Kvitfjell. Il nostro portacolori ha ...