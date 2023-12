Puglia | maltempo | allerta per vento fino a burrasca forte e mareggiate Monopoli | niente attracco per il quadro della Madonna della Madia Protezione civile | previsioni meteo

Leggi su noinotizie

(Di sabato 16 dicembre 2023) A, in quasi un millennio, non era mai successo. Per iled onde altea due metri, impossibile l’arrivo in poryodelka barca con a bordo il, oggi all’alba. Il dipartimentoha emesso per lal’con validitàalle 20. Si fa riferimento a “venti da forti aa prevalente componente settentrionale, con ulteriori rinforzi sulle aree litoranee ed appenniniche;lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte...