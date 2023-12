PSG | Keylor Navas pronto a rientrare dall’infortunio | «Stare fuori è frustrante per ogni giocatore»

(Di sabato 16 dicembre 2023), portiere del PSG, èdopo mesi di assenza. Ecco le sue dichiarazioni in una diretta sui propri profili social, portiere del PSG, èdopo mesi di assenza. Ecco le sue dichiarazioni in una diretta sui propri profili social. PAROLE – «È sicuramente un periodo difficile, non posso lamentarmi perché come calciatori siamo dei privilegiati. Ma a livello atletico è difficile, cerchiamo di fare il meglio possibile, di impegnarci e di lavorare. Non giocare èper. Grazie a Dio sto tornando al 100%, fortunatamente sono riuscito a riprendermi bene. Ho messo ...

PSG, senti Keylor Navas: 'Stare fuori è frustrante per un calciatore'

... portiere del. "Non giocare è frustrante per ogni giocatore. Grazie a Dio sto tornando al 100%, fortunatamente sono riuscito a riprendermi bene". Infine, spiega ancoraNavas: "Ho messo le ...

Arsenal news LIVE: Gunners tipped to win £100m Toney race with Chelsea, Partey’s progress, Arteta AVOIDS ban

ARSENAL are reportedly favourites to sign £100m-rated Ivan Toney ahead of rivals Chelsea in January. And Toney is said to be excited at the prospect of playing his football in North London. The ...

PSG, senti Keylor Navas: “Stare fuori è frustrante per un calciatore”

Alle prese con un brutto infortunio rimediato all'inizio della stagione, Keylor Navas sembra adesso pronto al rientro. Una situazione sicuramente quella complicata al Paris Saint-Germain per Navas, po ...