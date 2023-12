PSG | Donnarumma occhio | Keylor Navas è pronto a tornare in campo

(Di sabato 16 dicembre 2023) La stagione del portiere del PSGè stata caratterizzata da un brutto infortunio che lo ha tenuto sempre fuori. In una diretta...

Solo parole al miele da parte di Luis Enrique per il portiere italiano Gianluigi Donnarumma: "Quando sbaglia un portiere tutti a fare caos, è sempre ... (itasportpress)

Gianluigi Donnarumma , ex giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine di Borussia Dortmund-PSG di Champions League (pianetamilan)

PSG, senti Keylor Navas: 'Stare fuori è frustrante per un calciatore'

Con l'arrivo diperò - e il conseguente cambio in panchina con Luis Enrique al comando - ... di impegnarci e di lavorare" - spiega Navas, portiere del. "Non giocare è frustrante per ...

PSG, Donnarumma: "Gli errori capitano, l'importanti è rialzarsi" - Sportmediaset Sport Mediaset

PSG, Donnarumma: 'Ringrazio Chiellini. Sono umano, gli errori capitano' Calciomercato.com

Gli sportivi italiani che hanno guadagnato di più nel 2023: da Sinner a...

Al primo posto in classifica c'è Marco Verratti passato ai qatarioti del Al-Arabi con un ingaggio di 35 milioni all'anno. Ecco chi sono tutti gli altri Paperoni ...

L'incidente e il coma, Sergio Rico: "Ho perso 20 chili, non ricordo nulla della caduta da cavallo"

Il portiere spagnolo del Psg ha lasciato l'ospedale dove era ricoverato dal 28 maggio. 'Se fosse in mio potere sarei già tornato ad allenarmi' ...