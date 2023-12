Provinciali | la sfida tra Pd e Festa

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUrne aperte domani mattina a Palazzo Caracciolo dalle 8 alle 20: in palio 12 seggi da consigliere provinciale. A votare 1.410 sindaci e i consiglieri comunali. Gli scrutini a partire dalle 8 di lunedì. Ci sono 45 amministratori candidati in quattro liste. I dem puntano in particolare su: Luigi D’Angelis, sindaco di Cairano, e Laura Cervinaro, consigliera comunale di Ariano, sul consigliere comunale di opposizione di Avellino, Ettore Iacovacci, il consigliere di Montoro, Antonello Cerrato. Non si ricandida Caterina Lengua, sindaco di Cervinara. “Proposta civica per l’Irpinia” vede candidati esponenti di Italia Viva e non solo. Favoriti due uscenti: Fausto Picone, primo cittadino di Candida, e il consigliere comunale di Sturno, Franco Di Cecilia. “Per l’Irpinia” è una lista civica che ingloba una parte di centrodestra, Lega e Forza Italia che schierano due ...