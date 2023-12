“Proiettili per chi guarda la mia ex” | l’arrestato è nipote di un boss dei Quartieri Spagnoli

Caivano Omicidio Natale : tre proiettili per punire uno sgarro Omicidio Natale a Caivano: Si chiude il cerchio. Il giovane, ribelle del “sistema”, ucciso per aver sottratto un borsone di armi e droga. Il ... (puntomagazine)

Corea del Nord : un milione di proiettili da cannone per Mosca. Che aiuterà Kim a lanciare un satellite spia Russia e Corea del Nord fanno scambi pesanti: i servizi segreti sudCoreani affermano che Pyongyang sta procedendo alla fornitura di un milione di ... ()

Armi e proiettili scoperti al Rione Traiano a Napoli Tempo di lettura: < 1 minutoControlli quotidiani nel Rione Traiano: i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli non mollano la presa sul ... (anteprima24)

Tempo di vendemmia per Zelensky tra bombe a grappolo e proiettili all’uranio impoverito The post Tempo di vendemmia per Zelensky tra bombe a grappolo e proiettili all’uranio impoverito appeared first on Strumenti Politici. (strumentipolitici)

Tempo di vendemmia per Zelensky tra bombe a grappolo e proiettili all’uranio impoverito The post Tempo di vendemmia per Zelensky tra bombe a grappolo e proiettili all’uranio impoverito appeared first on Strumenti Politici. (strumentipolitici)