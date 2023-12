Prof insegna da 20 anni ma non è laureata. Dovrà restituire 247mila euro

Leggi su quifinanza

(Di sabato 16 dicembre 2023) Un nuovo caso di irregolarità riguardante i titoli di studio di membri del personale scolastico: una donna di 49, residente a Como, hato per due decenni senza possedere né laurea né diploma. È stata condannata ala somma di 247.000, come riportato da diverse fonti, tra cui Il Giorno e La Repubblica. La donna era sprovvista di laurea e diploma La donna, con un curriculum che annovera una serie di incarichi in istituti del comasco, è stata condannata dalla Corte dei Conti della Lombardia aoltre 247.000, avendo percepito stipendi come docente senza possedere i titoli necessari per l’mento. Inoltre, le lezioni impartite dalla donna potrebbero addirittura essere state considerate “dannose” per l’apprendimento degli ...