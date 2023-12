Prodi | “Schlein può benissimo essere la federatrice del centrosinistra | il problema è farsi federare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) “del? Ogni momento ha il suo federatore e credo che lo possa. Il“. Così l’ex premier ed ex presidente della commissione Ue Romano, lasciando l’evento del Pd, ‘L’Europa che vogliamo’. “Questa assemblea ha dato delle linee di equilibrio. È chiaro che a questo punto il Pd dovrà presentarsi alle Europee con una squadra che rappresenti non la struttura interna, che non usi le candidature come premio di consolazione, che pure è legittimo, ma come la costruzione di una classe dirigente che adagio adagio diventi leader nell’ambito europeo”, ha aggiunto. Senza però voler replicare sull’accantonamento tra i dem delle primarie, come già ...