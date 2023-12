Proclamato dal popolo La scelta di Putin sull' inedita candidatura a presidente

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 dicembre 2023) Vladimirsi ripresenta alle elezioni presidenziali del prossimo marzo come candidato indipendente e non più come candidato di Russia unita. La notizia è stata resa nota da Andrei Turchak, segretario generale della forza politica che sostienesin dalla sua prima elezione nel 2000 e che lo sosterrà completamente anche in vista del prossimo voto per un mandato da sei anni. Si è riunito oggi a Mosca il gruppo di iniziativa in sostegno dicandidato e all'unanimità ha approvato la. Anche Sergei Mironov, rappresentante del partito Russia Giusta che sostiene, ha affermato che ilrusso si candiderà come indipendente e che verranno raccolte firme a suo sostegno È questo, secondo diversi analisti, il completamento del processo di incarnazione di ...