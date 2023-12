Preparatevi a rispondere alla fatidica domanda | Dove l' hai preso?

(Di sabato 16 dicembre 2023) Nascono nei laboratori che sono anche atelier, dall’idea di giovani menti più o meno inserite nel mondo orafo. Spesso tutto ciò che c’è dietro è un urgenza di mettersi in proprio e dare vita a un piccolo sogno di luce. I social fanno la loro parte, ma le solide basi sono artigianali. Il panorama delle marche di gioielli italiani 2023/2024, fatto di microcosmi diversi che offrono un’ampia gamma di proposte. E rappresentano un’alternativa ai marchi più celebri (e costosi) di Alta Gioielleria. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in ...

La decisione è stata presa: chi condurrà L'Eredità Pino Insegno o Marco Liorni

per un nuovo anno pieno di sorprese sul piccolo schermo! La Rai si sta organizzando per ... come tutte le altre reti televisive, si trova di fronte a questa sfida e cerca dialle ...

I migliori panini di Milano, low cost e gourmet (con i prezzi) Puntarella Rossa

"Preparatevi, perché inizierò con una bella interrogazione": il mitico prof Schettini per la prima volta a Cuneo TargatoCn.it

Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 16 e domenica 17 dicembre

Weekend di metà dicembre, il Natale è davvero alle porte e si sente in città. Gli alberi e i presepi sono tutti illuminati, dal centro alla periferia, la Capitale è piena di mercatini, villaggi di ...

Marvel's Blade arriverà anche su PS5 o è un'esclusiva Xbox Bethesda si rifiuta di rispondere

Bethesda si è rifiutata di commentare circa l'esclusività di Marvel's Blade per Xbox e PC, aprendo uno spiraglio per un possibile approdo anche su altre console, come PS5.