Prende per il collo la moglie e cerca di accoltellarla | il figlio 17enne la salva

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ha preso per illa, minacciandola di morte, e hato di colpirla con un coltello da cucina ma è stato fermato daldi 17 anni che si trovava in casa. Per questo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Corsico hanno arrestato nei giorni scorsi, ma lo si è appreso ora, un 59enne italiano per tentato omicidio ai danni dell, una 50enne tunisina. L’arresto...