Postfascisti su Marte Meloni e il popolo di Atreju hanno trovato il loro eroe | Elon Musk

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 16 dicembre 2023) L'imprenditore sale sul palco col figlio in braccio e s'avventura in un colloquio in cui sembra parlare la stessa lingua della premier, dal fare figli alla lotta al'immigrazione illegale, passando per l'odio comune verso gli ambientalisti e la cultura woke. La platea non aspettava altro e scoppia in ripetute ovazioni, persino quando si parla di stazioni spaziali sul pianeta rosso