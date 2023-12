Pordenone | Elio riceverà il Premio Pordenone Musica istituito dal Teatro Verdi

Leggi su udine20

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ormai da svariati diversi anni Elio, alias Stefano Balisari, è protagonista di una vera e propria “campagna culturale” per far conoscere e apprezzare la musica classica – e in particolare l’opera lirica – ad un pubblico più vasto: lo stesso che segue i suoi affollatissimi concerti con Elio e Le Storie Tese. Venerdì 22 dicembredaldi, sotto la presidenza di Giovanni Lessio, per premiare quanti con sapienza e passione contribuiscono a trasmettere l’amore per la musica al vasto pubblico, con particolare attenzione alle nuove generazioni. La consegna del riconoscimento internazionale – che negli ha premiato personalità “patrimonio” della musica internazionale quali ...