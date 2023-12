Poggioreale | il cimitero della vergogna

Leggi su panorama

(Di sabato 16 dicembre 2023) Dopo il collasso delle strutture dinel 2021 nulla è cambiato. Tra abbandono e bare in una macabra attesa di inumazione. A Napoli è morta anche la pietà, e lase ne sta nascosta per la paura di incrociare gli sguardi dei familiari che da due anni attendono di poter dare degna sepoltura ai propri cari. Che una sepoltura pure l’avevano avuta ma i crolli, verificatisi nelmonumentale diil 5 gennaio e il 17 ottobre 2022, li hanno scaraventati fuori dalle tombe con la forza di un terremoto. Abbandonati per mesi sul selciato in una enorme e indecente fossa comune. Non una, due, dieci o cento: ma quattromila salme restano ancora prive di dimora e di queste quasi duemila sono senza identità. Non è stato possibile risalire alle generalità e alla iniziale collocazione dei loculi ...