Pioggia di fondi per Ostia e non solo | il plauso di FdI

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dicembre 2023 – “Apprendiamo con favore gli investimenti previsti sul litorale. I numerosi, la gran parte messi a disposizione dall’Europa, che saranno destinati al mare della Capitale rappresentano il giusto risarcimento per anni di abbandono da parte del Campidoglio, in cui i cittadini di quel quadrante si sono sentiti di serie b. Chiediamo di rivedere alcune parti della progettazione, coinvolgendo anche la comunità locale, le associazioni e le categorie, affinché non sia tutto calato dall’alto, come del resto è previsto dalle linee guida per ottenere lo stanziamento”. E’ quanto si legge in una nota congiunta i Consiglieri del Gruppo di Fratello d’Italia in Assemblea Capitolina Mariacristina Masi, Stefano Erbaggi, Francesca Barbato, Giovanni Quarzo, Rachele Mussolini e Federico Rocca. “Le opere e i progetti dovranno avere l’unico scopo di rilanciare ...