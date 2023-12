Pioggia di… cioccolato | Borussia M’gladbach-Werder Brema sospesa per 5 minuti

Meteo, svolta in 48 ore. Sottocorona: "Cambiamenti così non sono normali"

Qualchepuò sfiorare il sud che tuttavia non è coinvolto nella fasemaltempo forte che si registra in Tunisia e Algeria. Lunedì 18 dicembre tempo stabile in tutta Italia.

Azzurra, una pioggia di medaglie. I giovanissimi fanno il pieno d'oro LA NAZIONE