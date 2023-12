«Pil italiano quasi fermo | salvi grazie al Turismo» | l’analisi degli esperti di Confindustria

Leggi su open.online

(Di sabato 16 dicembre 2023) Quella che sta vivendo l’economia italiana in questo momento è una «fase di stagnazione» secondo il Centro studi di. Nella nota mensile «congiuntura flash», gli economisti di via dell’Astronomia spiegano che «l’inflazione è rientrata, ma l’economia è debole. Ancora in difficoltà industria e servizi», mentre c’è «qualche luce» per l’industria. Sulla fase di stagnazione,ribadisce che «nel quarto trimestre, il Pilè stimato». Se da un lato «il rientro dell’inflazione aiuta», dall’altro però «i tassi di interesse resteranno ai massimo ancora per alcuni mesi e il credito è troppo caro». Mancano «di vero slancio» gli scambi mondiali e l’export, con il costo di gas e petrolio a pesare in particolare. Il boom del ...