(Di sabato 16 dicembre 2023)è stato ilvero amore di, che non si è però arresa alla fine di questo legame. Nonostante i due si siano detti addio da tempo,di(il fatidico sì è avvenuto nel 1989), occupa un posto speciale nel cuore dell’attrice. Lui è infatti il papà dei suoi tre(uno di loro è deceduto a dieci giorni di vita), ma una volta compreso che tra loro l’amore fosse finito è stato inevitabile decidere di prendere strade diverse. L’amore traAntisariè ...

Concerto "Napul'Èra: un viaggio nella canzone napoletana d’autore, da Mercadante a Pino Daniele" con Enzo Decaro ... Sassilive.it

Enzo Decaro in concerto a Potenza e Matera per la stagione autunnale dell’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno

Pietro Antisani Vittori, chi era il primo ed ex marito di Patrizia Pellegrino e padre dei figli

Pietro Antisani Vittori è stato il primo vero amore di Patrizia Pellegrino, che non si è però arresa alla fine di ...

Apt, la Basilicata a New York con il suo patrimonio artistico e culturale

Dall’8 all’11 dicembre diverse iniziative per promuovere la regione nella Grande Mela NEW YORK - Musica, tradizioni e cultura per raccontare ai viaggiato ...