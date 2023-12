Pesante contestazione a De Laurentiis | “Non è il tuo film | vattene” – VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 16 dicembre 2023) Bruttaper la famiglia De. Dopo il ko del Bari, i tifosi biancorossi si sono scagliati contro la proprietà. Continua il momento a dir poco negativo del Bari nel campionato di Serie B. Dopo la vittoria casalinga contro il Sudtirol, che sembrava aver messo alle spalle i due ko di fila con Venezia e Lecco, la squadra biancorossa in questo weekend è tornata a fare i conti con l’amaro della sconfitta. La società della famiglia Deè andata al tappeto in occasione della trasferta in Liguria per il match contro lo Spezia, uscito vittorioso con il punteggio di 1-0. Il ko incassato allo stadio Alberto Picco, ha ulteriormente inguaiato la classifica del Bari, attualmente 11esima a quota 21 punti. La squadra allenata da mister Pasquale Marino sta vivendo un periodo turbolento, con i tifosi biancorossi ormai ...