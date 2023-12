Perché guardare alla Cina per capire i conflitti a Gaza e in Ucraina Scrive Sisci

Leggi su formiche

(Di sabato 16 dicembre 2023) Una visione dè importantele tensioni intorno a Pechino sono lo sfondo fondamentale entro cui poi si giocano sia il conflitto diche il conflitto in. A novembre a San Francisco, con l’incontro tra i presidenti Usa e cinese Joseph Biden e Xi Jinping, si è siglata una specie di tregua, di cessate il fuoco tra Stati Uniti esule loro tensioni. Ciò assicura da una parte agli Stati Uniti che non si apra, in tempi brevi almeno, un terzo fronte.invece consente un momento di pausaincombono a gennaio le elezioni a Taiwan (isola di fatto indipendente de jure parte di una unica). Qui se l’isola dichiarasse l’indipendenza formale e spingesse sulle polemiche contro Pechino, ...