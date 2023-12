Per una volta | ecco una mostra da amare come si deve amare la vita

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 dicembre 2023) Venite a vedere la giovinezza, venite a Urbino. Se anche a voi ripugna questa Italia metà ospedale e metà canile (sono passati 44 anni dall’Italia “metà giardino e metà galera” di Francesco De Gregori, c’era ancora un 50 per cento di buono), venga nella piccola città di Raffaello, morto a 37 anni quasi a dire che bellezza e vecchiaia sono incompatibili. Io passeggio per Urbino, anzi mi inerpico (tutti i viaggiatori a cominciare da Montaigne sottolineano le forti pendenze) e vedo ovunque esseri altrove rari, altrove semiestinti: vedo i giovani. Sono attirati qui in gran numero dall’università e dall’accademia (belle arti) ed essendo la città piccolissimache sembrano esserci soltanto loro. È un effetto strano, sarà che di solito cammino per Udine, città di vecchi, di serrande abbassate, di case svendute, per Parma, città di turisti attempati, di pullman senili, di ...