Peach Fuzz | il Pantone del 2024

(Di sabato 16 dicembre 2023) Questa volta, il colore dell’anno scelto danon ha il solo compito di dettare tendenze, bensì nasconde una vera missione sociale.13-1023 vuole ispirare calma e self-love, allontanandosi dalla frenesia quotidiana. Questa calda sfumatura color pesca vuole suscitare domande, spingendo ognuno a riesaminare le sue priorità e ricordando quanto sia meritato il riposo e necessario concedersi del tempo libero., tramite questa tonalità confortevole e gentile, lancia un messaggio di empatia focalizzando l’attenzione sulle connessioni e sui rapporti più importanti. Se facciamo un passo indietro, ricordiamo che il periodo della pandemia è caratterizzato dalle tonalità chiare chepoi mette gradualmente da parte passando nel 2022 al Very Peri e nel 2023 al vibrante Viva Magenta. ...

Il 2024 punta al romanticismo, all’empatia e alla solidarietà anche grazie a Pantone . Per il nuovo anno, ha indicato il Peach Fuzz come colore ... (velvetmag)

...o set in maglia soffici e caldi che possono davvero accompagnarci in ogni momento del quotidiano. ... farfetch.com PANDORA Anello Corona rosa ... (247.libero)

Un colore tenue, delicato, ma anche ricco di positività ed eleganza. Il Peach Fuzz è il colore che Pantone ha scelto per il 2024 e si declina anche ... (vanityfair)

come ogni anno, la storica azienda Pantone rinnova il suo tradizionale appuntamento con il Colore che dominerà la prossima stagione: stiamo per ... (dilei)

Viaggi Peach Fuzz, le destinazioni ispirate al colore Pantone 2024

Pantone ha finalmente rivelato la tonalità dell 'anno 2024: il. Elegante, delicato e al tempo stesso vibrante: questo colore si prepara a influenzare le tendenze future, incluso il mondo dei viaggi. Luoghi incantevoli, ricchi di paesaggi, architetture ...

Peach Fuzz Pantone: 3 look per abbinare il colore del 2024 Io Donna

Colore pantone 2024, Peach Fuzz: 4 idee outfit di tendenza Vogue Italia

Motorola Moto G04 trapela un nuovo modello entry-level con opzione di colore Pantone Peach Fuzz

Motorola sta preparando un nuovo smartphone entry-level, che intende vendere come Moto G04. In arrivo a breve in quattro opzioni di colore, il Moto G04 sarà caratterizzato da una fotocamera singola da ...

Amal Clooney in minidress e blazer: neanche George può resisterle

Amal Clooney ha dimostrato ancora una volta di essere una vera regina di stile: neanche il marito George può resisterle col minidress di piume.