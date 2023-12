Pd | Prodi | ' persi 6 mln voti | chi non trova casa si rifugia nel populismo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - In questi anni "il succedersi di governi di coalizione" con partiti diversi "ha fatto sempre prevalere l'oggi sul domani, il compromesso sul progetto e noi abbiamo bisogno del progetto e spero che la fondazione del Pd sia il centro del progetto. Dobbiamo riflettere sull'idea di Paese che vogliamo costruire. Nel vuoto, ilha finito per prendere sempre più peso, sia in Italia che altrove". Così Romanoal Forum Pd sull'Europa. "Ilnon è un evento casuale ma il rifugio di chi nonunautile e molti non l'hanno piùta nel Pd. In 15 anni si sono6 milioni die questo vuol dire che dobbiamore una nuova strada per costruire un rapporto forte con la società ...