Pazienza | “Servirà e motivazione contro il Taranto”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il successo arrivato nel derbyil Benevento, l’Avellino sfida tra le mura amiche ilguidato da Ezio Capuano. “Ci arriviamo consapevoli che domani sarà una partita difficile. Troveremo un avversario tosto ma ci arriviamo consapevoli di dover fare una grande prestazione. Ho comunque un’idea delche scenderà in campo ma me la tengo per me”. Parla così alla vigilia il tecnico dei lupi, Michele. “Senza Russo, Varela e Sgarbi perdiamo un po’ di profondità ed imprevedibilità – dice il trainer dei lupi – Avremo comunque qualcosa in termini di profondità domani. Andremo a riempire molto di più l’area avendo due punte di ruolo”. “Vorrei vedere un miglioramento rispetto a quanto fatto nella partita di Benevento – afferma il trainer – Anche quando si vince si devono ...