Pauroso incendio | fumo visibile a decine di chilometri Collassati 10mila metri quadri di tetto Il video

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 dicembre 2023) Nel pomeriggio di oggi, sabato 16 dicembre, unha devastato il mobilificio Fiver a Azzano Decimo, causando una densa nube dinerodidi distanza. L’allarme è scattato intorno alle 14:30, dopo che alcuni residenti hanno notato la densa nube che si stava sprigionando. Le chiamate arrivate al Nue, il numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, hanno fatto scattare l’emergenza. Immediatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti da vari distaccamenti e dal comando provinciale di Pordenone. Il mobilificio, situato in via Comugne di Sopra all’angolo con via Ponte Luma, nella zona industriale di Azzano, è stato completamente avvolto dalle fiamme. La situazione ha allarmato migliaia di persone che hanno notato la ...