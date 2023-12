Paura Kareem Abdul-Jabbar | l' ex stella Nba cade durante un concerto e si rompe un' anca

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 16 dicembre 2023), icona della NBA di 76 anni, è attualmente in ospedale per sottoporsi a un intervento all'a seguito di una cadutaunvenerdì scorso . La leggenda, che ha giocato nei Milwaukee Bucks e nei Los Angeles Lakers, ha affrontato un'operazione chirurgica., unico giocatore ad aver vinto il premio di MVP per ben 6 volte, ha lasciato un'impronta indelebile...