Patto di Stabilità e Mes | ecco perchè l’Italia non molla con Bruxeless

(Di sabato 16 dicembre 2023) La bomba del Superbonus ha aperto una voragine da 100 miliardi nei conti pubblici. Anzi le sue scorie continuano a restare “radioattive”, ha avvertito il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, cioè a pesare sui contribuenti. Tutto questo per di più dopo aver aiutato a riqualificare una quota infinitesima del patrimonio immobiliare italiano e essere stato tra le cause dell’ok con riserva di Bruxelles all’ultima manovra. Il disastro del Superbonus voluto dal governo di Giuseppe Conte nel luglio del 2020 è insomma conclamato, per colpa anche di un articolato da subito pasticciato e quindi bisognoso di così frequenti modifiche da trasformarsi nell’attuale ginepraio. Ieri il Tesoro ha aperto per la prima volta alla possibilità di inserire una postilla nel decreto Milleproroghe per portare a termine i cantieri rimasti bloccati dalle macerie, ma è evidente che al Paese per riprendere ...