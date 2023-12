Partono le domande per l’Assegno di Inclusione | timori per tempi e tagli

(Di sabato 16 dicembre 2023) Nella giornata di lunedì, 18 dicembre, scatterà la possibilità di presentare domanda perdi(AdI), l’atteso strumento che sostituirà il Reddito di Cittadinanza nel contrasto alla povertà. Tuttavia, il 18 dicembre potrebbe risultare una data tardiva rispetto alle attese e non poca preoccupazione c’è tra i potenziali beneficiari, che temono di non ricevere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La Cgil torna sul reddito di cittadinanza: 'Dietro ai ritardi del Governo ci sono le vite delle persone'

...Governo non ha ancora emanato il decreto che definisca modalità e tempi per l'invio delle... senza nessun sostegno, in balia di informazioni che non ci sono, corsi che none lavoro che ...

Assegno di inclusione, in Campania aiuto a rischio per 83mila famiglie

Le domande per ottenere l'assegno di inclusione partiranno lunedì. Da quel momento sarà possibile chiedere l'accesso al nuovo strumento di contrasto alla povertà ...