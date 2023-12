Partita sospesa | il motivo è incredibile | cos’è successo

Leggi su rompipallone

(Di sabato 16 dicembre 2023) Scene da film su un campo della Bundesliga, dove laè stata momentaneamente interrotta per motivazioni e con modalità abbastanza… particolari. Il penultimo venerdì di dicembre ha regalato qualche inaspettata sorpresa in Germania. I tifosi, infatti, dagli spalti si sono resi protagonisti di un gesto che ha imposto all’arbitro di interrompere per qualche minuto il match. Non semplici tifosi, però, alla guida di questo gesto diciamo un pò goliardico. Ma gli appassionati di due squadre che – nella storia della Bundesliga – hanno sempre portato avanti lotte fra di loro e che invece, ieri, si sono coalizzati per mandare un segnale forte ed inequivocabile a tutto il calcio tedesco. L’occasione, dunque, è stato lo scontro fra Borussia Moenchengladbach e Werner Brema, rispettivamente nona e dodicesima nel massimo campionato tedesco. Una...