Papa Francesco “In Terra Santa sarà un Natale di lutto”

(Di sabato 16 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Siete venuti indossando già i costumi per il Presepe Vivente di questo pomeriggio aMaria Maggiore. Vi ringrazio! Ringrazio il cardinale (S.Rylko, arciprete della Basilica) e ringrazio monsignor Makrickas che vi ha coinvolti così numerosi in questa bella iniziativa”. Così, nell'aula Paolo VI,ha ricevuto in udienza i figuranti e gli operatori del Presepio Vivente della Basilica diMaria Maggiore.“La Basilica diMaria Maggiore – sottolinea il Santo Padre – custodisce la reliquia della culla di Gesù, e dunque ha un legame tutto particolare con Betlemme e con il presepe. Infatti conserva anche il gruppo scultoreo di Arnolfo di Cambio, voluto dalNiccolò IV, considerato il primo presepe della storia dell'arte. Per questo voglio ...