Paola Ferrari attacca Elodie |  “Altro che emancipazione | falla finita” E poi Belen e Blasi…

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 dicembre 2023) La giornalistaha espresso una forte critica nei confronti della showgirle di altre celebrità, in un’intervista rilasciata al giornale La Verità.ha commentato: “e le sue confessioni protagoniste per un’ora su Raiuno a Domenica In! Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una santa”, evidenziando la contraddizione tra l’immagine pubblica della showgirl e la discussione di temi seri. Ha inoltre aggiunto: “Se metti da sempre in piazza la tua vita privata, tra fidanzati, amanti e mariti di ogni genere, e pure giustamente vivi di immagine e facendoti scattare certe foto, non mi sembra il caso di indossare una camicia bianca e parlare di anoressia e di temi seri e importanti come questo, con le tante ragazze che ci lasciano purtroppo la vita”. La ...