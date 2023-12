Pallanuoto femminile | Italia-USA 17-16 dtr Il Setterosa si riscatta nella seconda amichevole di Ostia

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ilchiude con una vittoria ai tiri di rigore per 17-16 il common training con gli USA, iniziato lunedì 11 dicembre al Centro Federale di, dove l’lavorerà fino a venerdì 22 dicembre:ta la sconfitta patita mercoledì scorso per 8-10 nel primo dei due test amichevoli. Le azzurre tengono testa alle statunitensi, anzi sono le ospiti ad inseguire praticamente per tutto l’incontro, con ilche chiude in vantaggio per 3-1 il primo quarto prima di farsi riacciuffare sul 4-4 a metà gara. Azzurre ancora in vantaggio per 6-5 all’ultimo intervallo, poi gli USA trovano il pareggio per 8-8 nei tempi regolamentari. Precisione elevatissima nei tiri di rigore, dato che nelle prime otto serie tutte le atlete trovano il gol: alla trasformazione di Dafne Bettini segue poi l’errore ...