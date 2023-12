Palermo | incastrati dalle telecamere | arrestato rapinatore di centro scommesse

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023), 16 dic. (Adnkronos) - Con l'accusa di avere commesso due rapine ai danni dell'agenziadi Bagheria, il personale del Commissariato di P.S. di Bagheria ha tratto in arresto un palermitano. Accogliendo integralmente le richieste del Pubblico Ministero titolare dell'indagine, il Gip del Tribunale di Termini Imerese ha emesso una Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo individuato dagli investigatori nel corso delle indagini. "La minuziosa attività investigativa svolta dal Commissariato di Bagheria ha consentito di raccogliere elementi altamente probanti in capo all'odierno, il quale, già lo scorso 7 giugno, avrebbe messo a segno il primo colpo che aveva fruttato un bottino di oltre 3.000 euro - dice la questura - In questa circostanza, impugnando una pistola, il malvivente avrebbe ...