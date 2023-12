Pagelle royal 2023 | com’è andata Beatrice Borromeo

Leggi su amica

(Di sabato 16 dicembre 2023) Dopo il fashion recap di Letizia di Spagna e Charlotte Casiraghi, è giunto il momento che siano messi ai voti anche ioutfit. La pagella di fine anno della/nonsi basa su pochissime uscite, con un numero di look che si contano sulle dita di una mano. Riservata e tutta d’un pezzo, quando si concede alla vita mondana e ai flash dei fotografi, il suo stile colpisce grazie a un aplomb invidiabile. Affiancata dalla Maison Dior in pressapoco ogni uscita ufficiale (e non solo), non sempre la sua essenzialità è stata motivo di vanto. La pagella di stiledi, raccontata attraverso 3 look con voti. Stile Parisienne alla Fashion Week, 9 e mezzo Con un passato da modella e lo stile che gli scorre nelle vene ...