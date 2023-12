Pagelle discesa Val Gardena | l’Italia aveva bisogno di Paris Odermatt sente il fiato sul collo

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023)VAL2023 Dominik, 10 e lode: rinasce proprio in Val, su una delle piste che lono sempre respinto. Per la verità, dopo i fasti di Kristian Ghedina, che qui vinse quattro volte in, pererano stati decenni di vacche magrissime sulla mitica Saslong. Oggi l’incantesimo si è rotto.è tornato a fare la differenza come ai bei tempi nei tratti di pura scorrevolezza. Ha gettato il cuore oltre l’ostacolo sui poco amati ciaslat, dove ha limitato i danni perdendo 3 decimi, per poi scatenarsi nella parte conclusiva. A 34 anni non è più un giovincello, ma sappiamo come nella velocità sovente si ottengono grandi risultati anche in età molto avanzata, talvolta anche vicina agli ‘anta’. ...